Ucraina, «a Mariupol ho visto bambini morire di fame e di sete. La mia città è distrutta»

È terribile la testimonianza che una ragazza di 27 anni, Victoria, riuscita a fuggire da Mariupol, ha fatto poche ore fa al programma '5 Live Breakfast' della Bbc Radio inglese. «Tre bambini che conosco sono morti per disidratazione. Siamo nel 21/mo secolo e i bambini stanno morendo per disidratazione nella mia città. Stanno morendo di fame», le sue parole terribili.

Ucraina, morti a Kiev e missili su Odessa. «Mariupol è come Guernica»

«La mia città è assolutamente distrutta», dice con la voce tremante. «La gente sta nei seminterrati, ma non sono sicuri. Stanno bombardando così tanto che gli scantinati vengono distrutti». «Resterò in Ucraina e cercherò di salvare la mia famiglia a Mariupol. Mariupol è la mia vita, non capisco perché dovrei lasciare la mia città, il mio Paese a causa della Russia», aggiunge la donna.

