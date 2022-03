Ucraina, la Russia oscura la Bbc: «Diffondono fake news»

La Russia oscura il sito della Bbc, accusata di diffondere «fake news» relative alla guerra con l'Ucraina. L'organismo di controllo russo sulle comunicazioni ha bloccato l'accesso a diversi siti di informazione stranieri, tra i quali la tedesca Deutsche Welle, accusandoli di diffondere «notizie false» su quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore di scontri.

La misura interessa anche Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, fa sapere l'agenzia Interfax. L'emittente britannica ha replicato affermando che «continueremo i nostri sforzi per rendere Bbc news disponibile in Russia e nel resto del mondo».

«L'accesso a informazioni accurate e indipendenti sono un diritto umano fondamentale che non può essere negato al popolo russo», continua l'emittente ricordando che ogni settimana milioni di russi seguono Bbc news.

