Ucraina, a Kherson una nonna in ginocchio riabbraccia il nipote: il video virale commuove il web

Dopo la ritirata dell'esercito russo da Kherson, la città torna a vivere. E l'emblema di una liberazione agognata per mesi è tutto racchiuso in un abbraccio tanto atteso che finalmente si è avverato, tra le lacrime di gioia. I protagonisti del video simbolo della resistenza dell'Ucraina, sono un'anziana signora e suo nipote. I due si ritrovano dopo mesi di lontananza e tra loro la gioia si tramuta in un pianto liberatorio.

Il video commuove il web

Da qualche giorno un video, diventato subito virale, sta facendo il giro del mondo grazie ai social network. La nonna scorge da lontano suo nipote che le corre incontro. L'anziana non trattiene l'emozione e si inginocchia a terra scoppiando a piangere, con il giovane che in divisa militare la stringe forte a sé. Kherson è libera dopo mesi di occupazione e i suoi cittadini, finalmente possono tornare a provare emozioni diverse dal terrore e la paura. Una scena commovente che sta conquistando gli utenti di Twitter e non solo.

#Kherson è a casa, il nipote anche 💙💛



Una nonna in ginocchia incontra il suo nipote

🥹🥹🥹🙏🙏🙏❤️‍🩹

Che tutti gli ucraini possano riveder i loro cari #Ucraina pic.twitter.com/uEu29L021j — Dasha.Mayer 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇸 (@Dashamayer14) November 12, 2022

Simbolo della rinascita

Nel video di pochi secondi, il giovane soldato ucraino in mimetica poggia a terra il fucile e corre incontro all’anziana signora. Un'immagine potente che difficilmente lascia indifferenti e che è stato condiviso anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Yury Sobolevskyi. La voglia di scrivere la parola fine sulla guerra è sempre più forte e anche queste immagini possono giocare la loro parte.

