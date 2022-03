Ucraina, trovati cinque corpi tra le macerie a Kharkiv: «Due sono bambini»

L'orrore della guerra in Ucraina non ha scrupoli e non risparmia i bambini. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Guardian, i cadaveri di cinque persone, tra cui appunto due bambini, sono stati recuperati dai soccorritori dei Servizi di emergenza tra le macerie di un edificio residenziale nel villaggio ucraino di Slobozhanske, poco fuori Kharkiv in seguito ai bombardamenti russi sulla città. Gli operatori hanno sottoposto a controlli 40 siti nell'area per ripulire la zona dagli ordigni inesplosi.

Zelensky alle madri russe: «Non mandate i vostri figli in guerra in un Paese straniero»

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 09:23

