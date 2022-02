Ucraina, «Impossibile portare al sicuro i bimbi malati di tumore. Saremo presto a corto di farmaci»: l'appello dell'oncologo

testimonianza del capo dell’ oncologia di Leopoli e referente di Soleterre li. Cari amici sono Roman Kizyma, sono il capo dipartimento di oncologia pediatrica e trapianti presso l'ospedale a L'viv stiamo avendo enormi problemi a causa delle continue minacce dei bombardamenti aerei. I bambini malati di cancro devono essere evacuati immediatamente nei bunker. Ma per noi è difficile farlo perché abbiamo pazienti da diverse città dell'Ucraina come Charkiv, Dnipro e Kiev. Saremo a corto di farmaci e attrezzature mediche nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fermare l'invasione Russa e questa guerra che sta uccidendo i bambini e le persone del nostro paese.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 14:49

