Una giornalista ucraina prigioniera dei russi? L'emittente tv: «È sparita da 6 giorni, l'hanno rapita»

La giornalista ucraina Victoria Roshchyna, è «tenuta prigioniera» dai servizi russi. La denuncia arriva direttamente dalla sua emittente televisiva, Hromadske.ua. «Lavorava sul campo nell'est e nel sud dell'Ucraina dall'inizio della guerra, ma dal 12 marzo non riusciamo a contattarla», si legge sul profilo Twitter della tv.

«In base ad alcune testimonianze, in quel momento la giornalista si trovava a Berdiansk (80 km da Mariupol), temporaneamente occupata. Il 16 marzo abbiamo appreso che il giorno prima, Victoria Roshchyna era stata arrestata dall'FSB russo. Attualmente, non sappiamo dove sia».

Victoria Roshchyna è scomparsa a Kherson il 12 marzo, fa sapere l'emittente. «Per due giorni abbiamo fatto ricerche senza pubblicizzare l'accaduto - conclude la testata ucraina - ma adesso chiediamo all'associazione giornalistica ucraina e internazionale di fare di tutto per liberarla».

Our journalist Victoria Roshchyna is held captive by the Russian occupiers. She was reporting from hotspots in Eastern and Southern Ukraine since the beginning of the Russian-Ukrainian war. On March 12, we couldn't contact Victoria 1/3 pic.twitter.com/4728hwDs72

— Hromadske Int. (@Hromadske) March 18, 2022