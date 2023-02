Ucraina, la Germania autorizza l'invio dei carri armati Leopard

di Redazione web

​Ucraina, la Germania ha detto sì e il governo tedesco ha autorizzato i produttori a inviare carri armati Leopard 1 a Kiev. Lo riporta la Dpa.

Solo ieri il presidente russo Vladimir Putin parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione della vittoria sovietica di Stalingrado diceva che «la Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi», in questo caso i Leopard.

«È incredibile, ma è un fatto: siamo di nuovo minacciati - ha detto Putin - dai carri armati tedeschi, i Leopard, con i noti emblemi a forma di croce sulle loro piastre corazzate. Alcuni stanno per combattere di nuovo con la Russia sul suolo dell'Ucraina» attraverso i seguaci di Hitler e di Bandera.

Tutto questo accade mentre la Norvegia ha dichiarato che acquisterà 54 carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca per aumentare le capacità difensive del suo esercito mentre crescono le tensioni a seguito della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, sottolineando che l'Europa sta vivendo una situazione senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale e per questo è necessario dotarsi di ulteriori carri armati per difendersi.

Secondo l'emittente Nrk, i primi tank tedeschi non arriveranno prima del 2026. Dopo i primi 54 carri armati, Oslo si riserva di acquistarne altri 18. Il ministro della Difesa Bjorn Arild Gram ha sottolineato che la Norvegia necessita di un numero maggiore di carri armati per allineare le sue capacità militari a quelle dei Paesi alleati.

