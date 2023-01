Ucraina, elicottero precipita su un asilo: «Almeno 18 morti, tra cui tre bambini». Tra le vittime il ministro dell'Interno

L'orrore della guerra continua a sconvolgere l'Ucraina. Questa mattina un elicottero, per cause ancora da accertare, si è schiantato nei pressi di un asilo nido a Brovary, sobborgo orientale di Kiev, ha riferito su Telegram il governatore locale Oleksiy Kuleba. Le vittime sono almeno 18, tra cui almeno tre bambini, e 29 feriti.



Nello schianto è morto il ministro degli Interni del governo Zelensky, Denys Monastyrskyi, insieme al suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni, Yuriy Lubkovich. L'elicottero era dei Servizi di emergenza statali ucraini, riporta la radio ufficiale ucraina Suspline.

Secondo quanto riferiscono i media ucraini citando il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko, 9 dei morti erano a bordo dell'aeromobile. «Ventidue persone sono ricoverate in ospedale, di cui 10 bambini. Tutti i servizi competenti e specializzati stanno lavorando sul posto. Il luogo dell'incidente è al vaglio», ha detto Klymenko, come riporta Unian. Tra le vittime ci sono anche diversi bambini, ha fatto sapere la portavoce della Polizia nazionale della regione, Iryna Prianyshnykova.



«Un elicottero è precipitato, è successo vicino a un asilo. Al momento si parla di cinque persone morte», ha detto Prianyshnykova aggiungendo che tra le vittime ci sono anche bambini. Secondo le prime informazioni, nell'asilo è scoppiato un incendio. «Ventidue persone sono ricoverate in ospedale, di cui 10 bambini. Tutti i servizi competenti e specializzati stanno lavorando sul posto. Il luogo dell'incidente è al vaglio», ha detto il capo della polizia nazionale, Ihor Klymenko, come riporta Unian.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 10:45

