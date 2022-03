Ucraina, consegnati al confine polacco i primi aiuti umanitari della Fondazione SS Lazio 1900

Ucraina, ecco i primi aiuti umanitari raccolti dalla Fondazione SS Lazio 1900. Dopo una settimana di mobilitazione solidale, i volontari della Fondazione hanno consegnato beni di vario genere alla casa famiglia Punkt di Jaroslaw, nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia.

Nella casa famiglia Punkt sono ospitate attualmente 30 madri con figli appena scappate dalla guerra e la fondatrice Joanna Baran lavora h.24 per trovare loro una sistemazione migliore a lungo termine. Nella struttura lavorano volontari di tutto il mondo. Dopo una settimana di raccolta, ai rifugiati ucraini sono stati portati beni di prima necessità di vario genere (medicinali, biancheria, prodotti per l’igiene, cibo in scatola e cibo secco).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 11:42

