Ucraina, Biden: «La guerra non è finita, aumenteremo l'isolamento economico di Putin»

La ministeriale esteri di Bruxelles detta la linea che Europa e Stati Uniti seguiranno per arginare ancor di più la Russia, isolandola dal mondo. Il segretario generale della Nato Stoltenberg, aprendo il meeting di Bruxelles, ha avvertito che il conflitto sarà lungo. La Russia non esclude di rompere le relazioni con l'Occidente, ma «la chiusura delle ambasciate europee non è in agenda». Poi è toccato a Gran Bretagna e Stati Uniti dire la loro, con Biden che ha dichiarato di voler isolare ancor di più Putin.

La Gran Bretagna ha annunciato, entro la fine dell'anno, fermerà tutte le importazioni di carbone e petrolio dalla Russia. Mentre gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni, questa volta contro le figlie del presidente russo Putin, Sberbank e Alfa Bank. «Aumentaremo l'isolamento economico di Putin», ha assicurato il presidente Biden, secondo il quale «Mosca ha fallito i suoi obiettivi». Il ministro degli Esteri Di Maio, invece, ha detto che l'Italia valuta la riapertura dell'ambasciata a Kiev e lavora ad una conferenza di pace.

BIDEN: «ECONOMIA RUSSIA INDIETRO DI 15 ANNI»

Le sanzioni inflitte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina hanno causato «un arretramento della crescita a doppia cifra e riportato l'economia russa indietro di 15 anni». A dichiararlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rivolto alla Conferenza Nazionale dei sindacati dei costruttori a Washington. Biden ha affermato che il divieto alle esportazioni di tecnologie come i semiconduttori «priva la Russia dei componenti di cui ha bisogno per competere e ne bloccherà la crescita per gli anni a venire».

GUERRA TUTT'ALTRO CHE FINITA, AL FIANCO DI KIEV

Il conflitto in Ucraina «è lontano dall'essere finito e gli Stati Uniti sono pronti a stare a lungo a fianco di Kiev». Ha proseguito Biden. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha ricordato l'invio di nuove armi moderne all'esercito di Kiev, a partire dai droni, e ha sottolineato che oggi è stato approvata la fornitura di missili anticarro Javelin.

AUMENTEREMO ISOLAMENTO DI MOSCA

Gli Stati Uniti, «in stretto coordinamento con gli alleati», sono determinati «ad aumentare i costi economici per Putin» per l'invasione dell'Ucraina e ad «accrescere l'isolamento economico della Russia». Ha sottolineato Biden.

MOSCA HA FALLITO

Kiev «è ancora in piedi, con un governo operativo» e la campagna militare russa «ha già fallito i suoi obiettivi iniziali», ha concluso Biden.

Il mondo è schierato contro Putin in una guerra atipica a colpi di sanzioni, dichiarazioni e isolamento economico. Ma la Russia, finora, non sembra voler chinare la testa.

