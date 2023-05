Ucraina, il dramma dei bambini: «16.226 deportati in Russia, solo 300 sono tornati in patria»

di Redazione web

Ucraina, il numero dei bambini deportati in Russia snocciolato dal governo di Kiev è impressionante: «Sono 16.226 i piccoli deportati in Russia, solo 300 sono tornati in patria». Ma una luce di speranza resta accesa nei cuori delle famiglie ucraine perché «10.513 dei bambini deportati sono stati localizzati».

«Sono 16.226 i bambini ucraini deportati in Russia»

Secondo il governo ucraino, dall'inizio dell'invasione russa sono in totale 16.226 i bambini ucraini che sono stati deportati in Russia, dei quali solo 300 sono stati riportati alle loro famiglie o comunque in patria, mentre in totale quelli che sono stati localizzati sono 10.513.

L'articolo parla anche di famiglie russe che hanno cercato di nascondere la presenza di un bimbo ucraino per non farselo portare via, rischiando di perdere i sussidi governativi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 09:10

