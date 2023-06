Ucraina, l'allarme di Aiea sul nucleare: «Una catastrofe, la situazione ​di Zaporizhzhia è estremamente delicata»

di Redazione Web

Durante la visita alla centrale di Zaporizhzhia del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, lancia l'allarme. «Non sono state osservate mine nel sito, compreso il bacino di raffreddamento».

A riportarlo è la stessa Aiea sul proprio sito. L'Agenzia si dice «a conoscenza» di segnalazioni di mine collocate vicino al bacino di raffreddamento, ma queste non sono state trovate. Tuttavia, l'Agenzia sa di precedenti posizionamenti di mine al di fuori del perimetro dell'impianto e anche in particolari punti all'interno.

«La nostra valutazione di questi particolari posizionamenti è stata che, sebbene la presenza di qualsiasi ordigno esplosivo non sia in linea con gli standard di sicurezza, le principali funzioni di sicurezza dell'impianto non sarebbero state significativamente compromesse.

«La situazione della sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente delicata». Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato ieri sera sul sito dell’agenzia. «Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire la sicurezza nucleare, fornendo al contempo assistenza alla regione colpita in altri modi», ha aggiunto.

«La perdita del bacino di Kakhovka è stata una catastrofe per l'intera regione e si è aggiunta alle gravi difficoltà di questa importante centrale nucleare. Ora più che mai, tutte le parti devono aderire pienamente ai principi fondamentali dell' Aiea per prevenire gli incidenti nucleari», ha sottolineato Grossi.

