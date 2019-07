Ucciso in strada Mark Bloomfield, assistente di Madre Teresa di Calcutta in India

di Simone Pierini

Madre Teresa di Calcutta

24 Luglio 2019

. È morto a 54 anni a distanza di oltre un mese dall'attacco subito lo scorso 18 giugno nelle vicinanze di un locale a Swansea, in Galles. La polizia sta indagando sul caso e ha già fermato un uomo di 61 anni che era stato accusato di lesioni colpose. Bloomfield è stato trovato ferito nei pressi del Full Moon Public House., la missionaria premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata prima "beata" da Papa Giovanni Paolo II nel 2003 e successivamente "santa" da Papa Francesco nel 2016.A ricordare l'impegno della vittima è stata la famiglia. «Mark Bloomfield ha costruito un'eredità che continuerà a sopravvivere nelle innumerevoli vite che ha incontrato. Come assistente speciale di Madre Teresa a Calcutta ha contribuito in modo essenziale alla sua missione e a coloro a cui teneva», raccontano.«In India - sottolineano - ha organizzato campi di chirurgia della cataratta gratuiti e ha fondato scuole che davano accesso all'istruzione per le ragazze. In Africa ha contribuito ha introdurre velivoli ultraleggeri per combattere l'assalto dei bracconieri». Secondo quanto affermato dalla famiglia, Bloomfield «Sarà ricordato per tutto questo e per molto altro da sua madre e tre fratelli».