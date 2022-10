Ucciso fuori da un locale, era ricercato per stupro da due settimane

Un uomo di 27 anni è stato ucciso all'esterno di un locale nella notte tra lunedì e martedì scorsi. In un primo momento si era creduto che fosse di nazionalità portoghese, per via di un documento falso che possedeva, ma in poco tempo si è scoperto che si trattava di un uomo ricercato da due settimane per stupro ai danni di una donna ucraina.

Ucciso fuori da un locale, era ricercato per stupro

Il delitto, ancora piuttosto misterioso, è avvenuto a Cisterniga (Valladolid), in Spagna, e si ricollega inevitabilmente ad un altro crimine, risalente allo scorso luglio. L'omicidio sarebbe avvenuto durante una furiosa rissa per motivi di droga, e in un primo momento gli investigatori credevano che la vittima fosse di nazionalità portoghese. Invece, come riporta il Diario de Valladolid, l'uomo è nato e cresciuto in quella stessa provincia ed è lo stesso identificato come autore del sequestro e della violenza sessuale ai danni di una prostituta ucraina.

Il sequestro di persona e lo stupro

Era il 17 luglio quando la polizia fece irruzione in un appartamento, liberando una donna che si trovava prigioniera, ad Aranda de Duero. All'interno della casa c'erano ingenti quantità di droga e anche i documenti (veri) del 27enne ucciso giorni fa. Per quel motivo, dopo alcune indagini, era stato accertato che l'autore del sequestro e delle violenze sessuali era proprio il 27enne, ricercato ufficialmente da almeno due settimane. L'uomo e la donna avevano iniziato una relazione sentimentale stabile, fino a quando lui non l'aveva segregata in casa e costretta a subire ogni tipo di vessazioni.

Le indagini

Dopo una furiosa rissa, avvenuta all'esterno di un locale, nella notte tra lunedì e martedì qualcuno ha esploso diversi colpi di pistola, raggiungendo il 27enne al torace. L'uomo era stato portato in ospedale e ricoverato d'urgenza, ma era morto la mattina seguente. La Guardia Civil, che indaga sull'omicidio, è già riuscita a identificare chi ha sparato al giovane, grazie anche alle registrazioni di alcune telecamere e alla testimonianza di alcune persone. Si tratterebbe di un 35enne di Valladolid, che probabilmente si è già allontanato dalla provincia. Sulle indagini, però, c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

