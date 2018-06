Ragazzo di 15 anni ucciso dopo il video hard. Massacrato a colpi di machete, ma era la persona sbagliata

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato scambiato per il protagonista di uned è stato brutalmente. Lesandro Guzman-Feliz, 15 anni, è stato, da un componente di unadel Bronx, a New York. Il ragazzo è stato scambiato per un altro uomo: una persona che avrebbe girato un video hot con una familiare di uno dei componenti della gang.«So che non significa molto, ma non doveva essere lui», ha dichiarato il colpevole, come riporta il Sun , ma è stato troppo tardi. Le telecamere di sicurezza di un negozio mostrano il giovane, insieme ad altri cinque compagni trascinare Lesandro in strada, picchiarlo e poi ferirlo mortalmente con un machete. Il ragazzo è stato lasciato a terra, con una gravissima ferita, tanto che all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare e il 15enne è morto dissanguato.Lesandro ha provato a raggiungere l'ospedale distante solo 200 metri strisciando in terra, ma è morto prima. Quello che rende la tragedia ancora più insopportabile è il fatto che sia stata una vittima innocente, il mandante della banda ha ammesso di essersi confuso con le foto su Facebook e di aver ucciso la persona sbagliata. A dichiararlo è stato lo stesso assassino che con un video su Snapchat ha semplicemente affermato: «Mi dispiace».