Fa un apprezzamento sul concorrente mentre guardano un quiz tv: il fidanzato geloso la uccide

Fa un apprezzamento su un concorrente alla televisione e il fidanzato la uccide. Maddie Durdant-Hollamby è stata ripetutamente accoltellata al petto dal suo ex partner che era diventato geloso in modo ossessivo. La 22enne ballerina e modella voleva lasciare il 41enne Ben Green stanca della sua eccessiva gelosia ma l'uomo l'ha uccisa.

Va sotto casa della governatrice di NY e la minaccia di morte: la polizia spara e lo uccide

La giovane è stata trovata priva di vita nell'abitazione dell'uomo a Kettering, nel Northamptonshire, lo scorso 27 agosto. Solo oggi sarebbe arrivata la conferma dell'accaduto. La 22enne si era recata a casa del suo aguzzino per lasciarlo. Pare che da mesi la controllasse in modo ossessivo, temendo tradimenti della donna, arrivando a privarla della libertà personale.

Il 41enne era diventato eccessivo, tanto che qualche giorno prima era andato su tutte le furie dopo che la 22enne aveva fatto un apprezzamento su un concorrente di un quiz televisivo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Maddie che ha voluto lasciarlo però di persona. L'uomo non l'ha presa bene e in tutta risposta si è avventato su di lei con un coltello colpendola più volte fino ad ammazzarla. Subito dopo l'ex si è tolto la vita. A trovare i due corpi sono state le autorità dopo una segnalazione da parte degli amici della 22enne, preoccupati dal fatto che non la sentivano ormai da due giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA