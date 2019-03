Uccisa dall'ex compagno con la figlia di 4 mesi in braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n braccio. Karlyn Ramirez, nel Maryland, è stata trovata in una pozza di sangue da un addetto alla manutenzione, mentre stringeva la sua bimba, fortunatamente sana e salva, tra le braccia. Ad ucciderla è stato il suo compagno, conosciuto nell'esercito, dove si era arruolata da giovanissima.Pare che tra i due le cose non andassero bene da qualche tempo, la ragazza aveva subito altre volte violenze dal compagno, così aveva deciso di divorziare, ma questa scelta aveva mandato su tutte le furie il compagno. Così in un caldo giorno di agosto del 2015 l'ha uccisa, l'uomo è stato condannato per l'omicidio, riconosciuto colpevole del delitto della moglie, anche se ha sempre negato ogni responsabilità.Le prove a suo carico però, come riporta anche il Sun , lo hanno incastrato e hanno dimostrato che, nonostante non volesse il divorzio, da tempo aveva una relazione extraconiugale con un'altra donna.