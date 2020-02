Uccidono il figlio neonato lanciandolo nel fiume, arrestata una coppia di giovani

Bimbo in posizione podalica, le ostetriche lo tirano per i piedi per farlo nascere e gli fratturano le gambe

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hannoil loro, nato da pochi giorni, e poi hanno cercato di nascondere il loro delitto con una serie di depistaggi. Una storia agghiacciante, quella che ha coinvolto unae un, che sono statiper l'infanticidio commesso nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi.È accaduto a Husillos, frazione del comune di(Castilla-Leòn), in. Come riporta 20minutos.es, la polizia ha ritrovato il corpicino del neonato tra i fondali del, diverse ore dopo l'omicidio. Tutto è nato dalla segnalazione inviata alla polizia da parte di un centro medico dove la neo-mamma si era presentata la mattina di domenica scorsa: la giovane sosteneva di aver partorito in casa da poche ore e di aver bisogno di assistenza medica, ma anche di non trovare più il suoUna volta che la polizia era giunta nella struttura ospedaliera per parlare con la giovane, questa aveva ammesso di essersi disfatta del suo, gettandolo in un cassonetto dei rifiuti. A quel punto, la polizia e l'azienda di nettezza urbana avevano fatto partire una lunga e complessa ricerca in oltre 40 diversi cassonetti della zona indicata dalla 23enne, ma senza alcun esito.Di fronte alla richiesta di nuove spiegazioni, la giovane aveva quindi ammesso di aver seppellito il figlio ancora vivo, in una zona rurale appena fuori città. Una volta portati nel luogo indicato dalla donna, gli agenti di polizia avevano capito che si trattava di un nuovo depistaggio. Solo durante un ultimo interrogatorio in commissariato, la coppia ha ammesso di aver ucciso il figlio, nato il 28 gennaio scorso, lanciandolo nel fiume da un ponte. I due sono stati immediatamente arrestati.