Uccide il vicino di casa e mangia alcune parti del corpo: «Pensavo potesse curarmi»

Ha ucciso il vicino di casa e ha mangiato alcune parti del suo corpo convinto che avrebbe guarito il suo cervello. James David Russell, 39 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio di primo grado dalla polizia dell'Idaho, negli Usa. L'uomo avrebbe ucciso il vicino di casa, di 70 anni, e ne avrebbe anche mangiato alcune parti del suo corpo.

Il giorno dopo il delitto, gli agenti, hanno trovato parti del copo del 70enne in casa di Russel, così per l'uomo sono scattate subito le manette. Dalle indagini è emerso che il cannibale avrebbe cucinato con il forno a microonde alcune parti del cadavere prima di ingerirle. La vittima è stata trovata con le mani legate alcune parti del corpo mancanti. Pare che l'intenzione dell'omicida fosse di cibarsi di volta in volta di alcuni pezzi del cadavere convinto che così sarebbe stato in grado di curare il suo cervello.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 15:44

