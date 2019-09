Uccide una suora e violenta il cadavere, la rabbia del vescovo: «Aveva dei precedenti, non doveva essere libero»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era riuscito a convincere unaa darle un passaggio fino a casa, per poi invitarla a prendere un caffè. Una volta dentro, però, un 44enne hala religiosa e, di fronte alle resistenze della donna, prima l'hae poi ha fatto. La vicenda che ha visto vittimaha sconvolto un intero paese, ma le polemiche sembrano destinate a oltrepassare i confini nazionali.L'agghiacciante episodio è avvenuto la scorsa settimana in, nella cittadina di Sao Joao da Madeira, a circa 25 km di distanza da Oporto. A rivelare tutti i dettagli è anche 20minutos.es . La, 61 anni, si era fatta convincere da un, tossicodipendente e conper violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, ad accompagnarlo a casa. Dopo qualche insistenza da parte dell'uomo,si era fatta convincere ad entrare in casa per farsi offrire un caffè come segno di riconoscenza. Non poteva certo sapere cosa l'aspettava né che il suo assassino fosse un uomo assolutamente pericoloso.L'arrestato, la cui identità non è stata rivelata, era infattisoloe, in questo lasso di tempo, aveva tentato di stuprare altre due donne. Per quegli episodi, sull'uomo pendeva un, che però non era mai stato effettivamente eseguito: le autorità, infatti, dovevano ancora localizzarlo e fermarlo. Inevitabili, quindi, le polemiche, specialmente da parte degli esponenti ecclesiastici. Il, ha usato parole durissime: «Il sistema giudiziario ha fallito completamente. Una persona con precedenti penali gravi, che una volta fuori dal carcere ha commesso altri tentativi di stupro, doveva essere sorvegliata. Invece lo Stato ha fallito, e sembra che qualcuno abbia voluto occultare questo delitto, perché evidentemente non interessa a nessuno se la vittima è una persona appartenente alla Chiesa».