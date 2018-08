Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, tutto sotto gli occhi del vicino. Il 32enne Thomas Kemp ha prima ferito a morte la moglie Katerine e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. A raccontare quello che è successo è stato un vicino di casa della coppia sconvolto dalla scena a cui ha assistito.«Stavo fumando sul mio balcone e tutto era normale. Poi sono andato in bagno e quando sono tornato cinque minuti dopo ho visto la finestra di fronte casa mia sporca di sangue». L'uomo, come riporta il Mirror , ha raccontato di aver visto poi il corpo del marito lanciarsi dal balcone e precipitare a terra, così ha allertato subito i soccorsi.L'esame post mortem ha confermato che la moglie è morta a causa delle numerose ferite da taglio. Il marito avrebbe riportato anche lui diverse ferite, ma non sarebbero state quelle ad ucciderlo. I paramedici hanno provato a rianimarlo, ma le sue condizioni erano comunque disperate ed è morto poco dopo il loro arrivo. Non sono chiare le cause che possano aver portato il marito a compiere un simile gesto, nessuno aveva mai notato cose che non andavano nel loro rapporto.