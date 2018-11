Uccide la moglie ma simula un suicidio, poi confessa tutto a una collega al pub

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ma simula un, poi racconta quello che ha fatto a una donna in un pub. Si è incastrato con le sue stesse mani Derek Potter, 64 anni, di Mumbles, Swansea, in Galles del Sud che ha prima finto che la moglie, Leslye si fosse suicidata nella loro casa, ma durante una serata trascorsa con una collega al pub hatutta la verità ammettendo di averla strangolata.Inizialmente la polizia ha trattato la morte della signora Potters come non sospetta, rilasciando la salma per il funerale. Poi una sera mentre parlava con la 32enne Natalia Mikhailoea-Kisselevskaia ha ammesso di averla uccisa sotto, complice anche qualche birra di troppo. L'uomo le ha raccontato di aver bevuto la sera dell'omicidio: «Amo molto mia moglie, ma mi stava facendo impazzire così l’ho strangolata». La collega ha denunciato la confessione alla polizia che ha arrestato l'uomo e che ora è stato condannato all'ergastolo.Potter durante il processo ha provato a difendersi, come riporta anche il Mirror , dicendo che la collega aveva frainteso le sue parole, «Ho detto che l'avevo quasi uccisa sei anni fa, ed è per questo che ho smesso di bere, ma lei ha capito male», ma a quel punto gli esami sul cadavere sono stati decisivi. Sul corpo della donna sono stati trovati lividi e lesioni e il marito è stato condannato.