Dopo gli omicidi, il killer ha poi sequestrato un'automobile con a bordo una donna e un bambino - che per fortuna sono riusciti a scappare - si è diretto sulla Edison Highway ed è stato avvistato da un poliziotto, che lo ha inseguito fino ad un parcheggio: lì l'uomo, sentendosi in trappola, si è sparato uccidendosi.



Ha ucciso la moglie e altre quattro persone , poi si è tolto la vita: è accaduto a Bakersfield, in California, dove alle 17.20 ora locale un uomo, in un'azienda di autotrasporti, avrebbe ucciso la coniuge e due dipendenti della ditta, per poi recarsi in una casa a Breckenridge Road e uccidere altre due persone. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando le autorità.Dopo gli omicidi, il killer ha poi sequestrato un'automobile con a bordo una donna e un bambino - che per fortuna sono riusciti a scappare - si è diretto sulla Edison Highway ed è stato avvistato da un poliziotto, che lo ha inseguito fino ad un parcheggio: lì l'uomo, sentendosi in trappola, si è sparato uccidendosi.

Una strage che sembrerebbe dettata da una disputa familiare quella che ha portato alla morte di 6 persone, incluso l’uomo che ha sparato e la moglie. E’ successo a Bakersfield, in California. @rainews @AntDiBella — Valentina Martelli (@ValentinaInLA) 13 settembre 2018

I nomi delle vittime non sono stati rilasciati, ma erano tutti provenienti dalla zona di Bakersfield, a circa 90 miglia (145 km) a nord di Los Angeles, ha riferito la polizia, secondo la quale, fatta eccezione per la moglie del sicario, non c'è nessun collegamento tra loro. Non è ancora del tutto chiaro il percorso che il killer ha fatto per uccidere: «I nostri detective stanno lavorando su cinque scene separate: stiamo interrogando oltre 30 testimoni», ha detto lo sceriffo della contea di Kern, Donny Youngblood. Alla base della strage potrebbe esserci una disputa familiare.