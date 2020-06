Uccide la moglie e la getta da una nave da crociera: «Voleva i soldi dell'assicurazione»

Missionario abusa di 4 bambine tra gli 11 e i 13 anni, la moglie lo aiutava fornendo anticoncezionali alle vittime

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 17:34

Lonnie Kocontes, 62 anni, è stato condannato per aver ucciso la moglie 52enne Micki Kanesaki durante una crociera nel Mediterraneo nel maggio del 2006.Pare che lo scopo dell'uomo fosse di intascare un milione di dollari, ovvero la cifra prevista dall'assicurazione della donna. All'epoca dei fatti simulò una sparizione, poi, dopo il ritorno a casa in California dell'uomo, il cadavere della donna fu trovato galleggiante sulla costa di Paola, in Italia. Sarebbe stato un piano perfetto, secondo le autorità, ma l'uomo prima di gettarla in acqua uccise la donna strangolandola, così da far subito scattare le indagini per omicidio.Koncontes e Micki Kanesaki avevano divorziato nel 2002 dopo sette anni di matrimonio, secondo il vice procuratore distrettuale Susan Price. Ma vivevano ancora insieme e stavano dividendo i loro beni. L'uomo aveva sposato un'altra donna e per un certo periodo ha avuto fasi altalenanti in cui lasciava la seconda moglie e tornava dalla ex. Quando sono scattate per lui le accuse dell'omicidio della prima moglie, aveva già a suo carico una denuncia per tentato omicidio della seconda. Ora è stato condannato all'ergastolo, come riporta la stampa locale