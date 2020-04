Uccide moglie, figlie e cane, poi si suicida: da una settimana erano in isolamento per il coronavirus

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e,. Robert Needham, 42 anni, costruttore del West Sussex, ha ucciso la compagna Kelly Fitzgibbons, 40 anni, e le loro figlie: Ava, di 5 anni e Lexi di 3. A lanciare l'allarme è stata la madre del 42enne, una donna di 77 anni che viveva in casa con loro.La donna ha visto i corpi senza vita di tutti i suoi familiari, compreso il cane domestico e ha subito allertato le autorità. L'ipotesi, è che il 42enne abbia ucciso la famiglia, compreso il cane, prima di togliersi la vita. Needham era titolare della Needham Building Services, una società specializzata in costruzioni, che pare sia stata sciolta lo scorso ottobre. Tutta la famiglia stava vivendo da una settimana in quarantena, secondo i provvedimenti del governo inglese.Solo qualche giorno fa la compagna aveva mostrato su Facebook delle foto in cui la famiglia si concedeva un passeggiata vicino casa in un momento così difficile vista l'emergenza per il coronavirus. Sconvolti i vicini della coppia che hanno definito la famiglia come adorabile. Non è il primo episodio di suicidio omicidio in famiglia dall'inizio del lockdown e gli esperti temono le conseguenze psicologiche.