Uccide la moglie e la figlia di tre anni, poi tenta il suicidio: arrestato

Corprès i horroritzat. I indignat. Només portem sis dies d’any i a Catalunya ja tenim dues víctimes de violència de gènere. Hem de treballar contundentment des de tots els fronts contra les arrels que sostenen aquesta xacra https://t.co/qWRCDQp7bx — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 6, 2020

Lunedì 6 Gennaio 2020, 18:10

Halae la, poi hama è stato fermato in tempo dalla polizia. Ora unsi trova piantonato in ospedale, in stato di fermo.L'ennesimo dramma familiare si è consumato la scorsa notte in un appartamento di, non lontano da Come riporta anche El Pais , l'uomo, un 27enne spagnolo, ha prima ucciso la moglie 28enne e la figlioletta, prima di tentare a sua volta il suicidio. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è stato fermato dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, è rimasto ferito e per questo è stato portato in ospedale.Fonti giudiziarie hanno confermato che non risultano denunce passate di violenza domestica tra il 27enne e la moglie, ma sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo. Quim Torra, presidente della Catalogna, ha commentato così il triste episodio: «Un dramma che suscita orrore e indignazione, dobbiamo fare qualcosa per fermare questo grave fenomeno. In appena sei giorni, in Catalogna, siamo già a due vittime della violenza di genere. Dobbiamo lavorare in modo deciso da tutti i fronti contro le radici da cui derivano queste ferite nella nostra società».