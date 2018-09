Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Faperché di unaa quella della loro famiglia. A denunciare l'accaduto è Amrutha Varshini, una ragazza di 24 anni, di Miryalaguda, una città nell'Andhra Pradesh, uno Stato dell'India centro-orientale, che ha visto suo marito Pranay Amrutha morire davanti ai suoi occhi colpito da un machete dal padre.I due si sono conosciuti al liceo, dove si sono innamorati, ma appartenevano a due caste diverse: lei a una casta superiore di agenti immobiliari, lui a una casta molto bassa, considerata ai margini della società. Per la coppia questo non è mai stato un problema, ma per la famiglia di lei sì. Per anni alla ragazza è stato vietato di vedere il giovane, nel 2016 fu addirittura rinchiusa in casa per mesi, ma alla fine è riuscita a uscire e come si è ricongiunta al suo amato si sono sposati.Una storia degna di un dramma Shakespeariano, con lo stesso triste epilogo, visto che il ragazzo è morto poco dopo l'atacco della famiglia di lei. Dopo le nozze lei era rimasta incinta, i due volevano fuggire in Canada, ma vista la gravidanza avevano pensato di rimandare la partenza dopo la nascita del piccolo, purtroppo però non hanno fatto in tempo, come riporta anche la BBC. L'uomo è stato arrestato subito dopo il delitto e con lui altre 6 persone considerate responsabili e complici, ma il dolore di Amrutha non è restato nel silenzio e tutto il paese si sta mobilitando da giorni per far in modo che il giovane, anche se da morto, ottenga la giustizia e il rispetto che merita.