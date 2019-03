Uccide il marito che la violentava: condannata. Ma la pena viene poi annullata: ecco perché

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fu, oggi ha ottenuto un nuovo processo. Sarah Challen, una donna inglese di 65 anni, fu condannata per omicidio dopo aver ammazzato a martellate il marito che per decenni l'ha umiliata e picchiata fino ad esasperarla. Sarah fu condannata nel 2010 in primo grado, ma oggi la Corte di Appello ha accolto la richiesta della difesa considerando la pena eccessiva.La 65enne, originaria del Surrey (sud dell'Inghilterra), aveva ammesso di aver causato la morte del marito, ma a nulla erano valse le motivazioni che l'avevano spinta al delitto. Sarah fu condannata a 22 anni di carcere in primo grado e a 18 in secondo, dopo il ricorso. Ora si svolgerà per lei un terzo processo, ma con presupporti diversi e con un tipo di accusa diversa da quelle precedenti.A Sarah furono riconosciuti dei disturbi psichiatrici causati dalla violenze, ma anni fa a nulla sono servite le motivazioni dei suoi legali. Ora gli avvocati, come riporta anche il Daily Mail , proveranno a convincere i magistrati che gli abusi mandarono la donna fuori di testa spingendola a compiere un gesto altrettanto folle.