e i suoiin un impeto di follia. Un 19enne con delleda cucina ha ammazzato la madre Michelle Peterson, 48 anni, sua sorella Bella di15 anni e il fratellino minore Rua, di appena 8 anni.Tutti li hanno descritti come persone tranquille, affidabili, amorevoli e sicuramente una simile tragedia non avrebbero mai potuta immaginarla. A lanciare l'allarme sono stati i vicini spaventati dalle grida, quando sono arrivati i soccorsi hanno trovato la 15enne in giardino agonizzante e piena di sangue, mentre in casa la madre e il fratello erano in una pozza di sangue ormai privi di vita.«Se avevo bisogno di qualcuno a cui rivolgermi, lei c’era sempre. Era sempre disponibile per tutti», ha raccontato un'amica della donna, come riporta il Daily Mail , quella che è accaduta è una vera tragedia. Le autorità hanno descritto la scena del delitto come una delle peggiori mai viste. Il 19enne ha però negato ogni accusa: «È stato un criminale. Stavo dipingendo una quadro di Gesù, quando è arrivato. Mi ha dato un pugno così forte in testa», poi ha continuato: «Sono fuggito perché ero così spaventato, pensavo stesse per uccidermi. La mamma mi ha detto di salvarmi».che per ora continua ad essere considerato l'unico responsabile della strage familiare, anche se non si conoscono le presunte motivazioni che potrebbero averlo spinto a compiere un gesto tanto folle.