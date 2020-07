Uccide la moglie fracassandole il cranio, poi chiama i soccorsi: «Si è soffocata con una spina di pesce»

Il suo migliore amico la invita a passare la sera insieme, lei rifiuta e viene stuprata e uccisa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 16:44

Prima hadopo una lite,. Poi, come se niente fosse, ha chiamato i, sostenendo che la donna si fossedopo aver ingoiato unaL'agghiacciante episodio è avvenuto due notti fa a Torrejón de Ardoz (Madrid), in Spagna. Come riporta 20minutos.es , l'uomo, unspagnolo, dopo aver ferito la moglie, unaromena, aveva chiesto l'intervento di un'ambulanza nel proprio domicilio. I soccorritori, una volta arrivati, hanno trovato la donna col, un segno assolutamente incompatibile con la versione fornita dall'uomo al telefono. Per questo motivo, la polizia hacon l'accusa di tentato omicidio, passata poi ad omicidio dopo la morte della donna, giunta in coma all'ospedale cittadino.La donna è morta dopo lunghe ore di agonia, mentre il marito è stato arrestato e alcuni condomini della coppia sono stati sentiti come testimoni sull'episodio. Stando a quanto risulta da fonti investigative, il 37enne non aveva precedenti per violenza di genere e non era sottoposto ad alcun divieto di avvicinamento nei confronti della moglie.