Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

30 anni, è morta per mano di suo marito. È l'ennesimo omicidio avvenuto tra le mura domestiche, ma l'assassino ha anche filmato con il suo cellulare gli ultimi attimi di vita della moglie. Nelle immagini lo sguardo terrorizzato della donna inglese prima di ricevere le pugnalate letali. Faye è morta il 28 aprile scorso e in queste ore è arrivata la sentenza di condanna.Dodici le coltellate inflitte sul suo corpo rannicchiato nella poltrona di casa; e così violente che hanno portato alla rottura della lama. Nel video anche gli abusi e gli schiaffi prima della tragedia. Caliman, 32 anni, urlava "Ti ucciderò" e così ha fatto, mentre la loro figlia di due anni era a letto al piano di sopra nella casa di famiglia a Bestwood Village, a(Regno Unito).Caliman ha colpito il collo, lo stomaco, la schiena e infine il cuore ed è stato condannato all'ergastolo. Il procuratore Peter Joyce QC ha detto ai giudici che Caliman e Faye si erano separati sei settimane prima della notte del suo omicidio, come riporta il tabloid britannico Mirror. Un amico di Caliman ha raccontato di aver ricevuto una telefonata nella notte in cui diceva di aver fatto una cosa stupida: «L'ho pugnalata e mi ucciderò, ho già chiamato la polizia». La sua intenzione era quella di impiccarsi, ma la polizia era arrivata prima. L'uomo ha sempre mostrato attaccamento alle sue figlie e i suoi profili social sono pieni di foto delle bambine. Sembrava un padre modello e una persona normale come tante altre. ln uno dei due messaggi inviati alla madre di Faye ha scritto: «Prenditi cura delle ragazze. Mi dispiace».