Scosse ilcon unatale da causarglioggi il papà orco è stato condannato all'ergastolo. Daniel McLaren, di Southampton, nel Regno Unito, era stato lasciato solo dalla compagna Krystin Bartholomew con il figlio di lei di appenaquando la donna tornò a casa dal lavoro lo vide nel panico e notò che il piccolo staba male.McLaren disse che il piccolo era soffocato mentre beveva dal suo biberon. Il bambino era diventato blu, così la coppia ha chiamato i soccorsi che hanno tentato il possibile per salvargli la vita. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare e dopo il decesso le analisi hanno mostrato che il bambino era stato oggetto di ripetute violenze. La sera in cui è morto il compagno della madre lo aveva strattonato nel tentativo di farlo smettere di piangere, ma la violenza con cui lo aveva fatto è stata tale che gli ha causato delle lesioni interne.Pare che l'uomo stesse in terapia per controllare gli attacchi d'ira, come riporta i l Daily Mail , sarebbe stata proprio l'ira a dominare mentre il piccolo piangeva in modo insistente, come spesso accade con i neonati.