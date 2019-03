Uccide il figlio di 3 anni e poi si toglie la vita a soli 19 anni: la scoperta choc del fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si. Kia Russell aveva soloè stata trovata senza vita nella casa di famiglia a Ipswich, Suffolk dal fratello di appena 15 anni. Il ragazzo ha trovato il corpo dell'adolescente privo di vita mentre stringeva il suo bambino.La ragazza pare avesse da anni diversi disturbi psichici che cercava di curare e di tenere sotto controllo. A 16 anni aveva avuto il suo bambino, ma era descritta da tutti come una mamma attenta e premurosa, nonostante la sua vìgiovanissima età. Amava il figlio, come riporta anche il Daily Mail , tanto che aveva iniziato a lavorare in una ditta di pulizie per potersi occupare di lui anche economicamente.Per essere aiutata da anni viveva con la mamma e il suo fratellino minore, che collaboravano anche alla crescita del bambino. La sua vita sembrava normale ma qualcosa deve essersi spezzato per spingerla non solo a togliersi la vita ma anche ad uccidere il suo bambino. Pare si sia trattato di un suicidio ma la polizia sta interrogando, per motivi che non ha voluto divulgare, un ragazzo di 17 anni vicino alla giovane vittima.