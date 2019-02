Uccide il figlio di un anno davanti alla moglie impassibile: coppia in manette

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno detto di averin realtà era stato. Il 21enne A'kym Malek Henderson ha ucciso di botte il figlio diKing Henderson,la 20enne Jaimie Lynn Howard, senza che la donna muovesse un dito per aiutare il bimbo. La coppia ha chiamato i soccorsi dicendo che il bambino non si era sentito bene ma una volta in ospedale è venuta a galla la verità.I medici hanno notato numerose lesioni sul corpo del piccolo e hanno fatto scattare le indagini. La storia di questa famiglia ha sconvolto l'intera contea di Bibb, nello Stato della Georgia, dove la polizia ha arrestato la coppia con l'accusa di omicidio. Secondo quanto riporta la stampa locale , il bambino è arrivato in ospedale in condizioni disperate, ma purtroppo nonostante i tentativi disperati dei dottori è deceduto poco dopo il ricovero.Inizialmente quella del bimbo è apparsa una morte inspiegabile dopo un malore improvviso, ma gli esami sul cadavere hanno svelato la verità. L'esame post mortem su King Henderson infatti ha accertato che il bimbo è morto per un forte trauma cranico dovuto a percosse. Secondo la ricostruzione dei fatti il papà lo avrebbe colpito più volte alla testa sotto agli occhi della mamma che non si è preoccupata né di intervenire, né di chiamare i soccorsi. Solo quando il bambino ha perso conoscenza sono stati chiamati i sanitari, ma ormai era troppo tardi.