Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

del suoperché stanca di dovergli badare. Amber Reeves, 24enne del Michigan, ha picchiato brutalmente fino ad ucciderlo il figlio del suo compagno, di appenaPare che la ragazza trascorresse molte ore insieme al bambino e che si prendesse spesso cura di lui, forse è stato proprio questo a farle perdere la testa: frustrata da questo ruolo che non voleva ha commesso il terribile gesto.Come riporta il Sun , la 24enne si prendeva cura di entrambe i figli dell'uomo, ma la sua ira si è scatenata solo nei confronti del più piccolo, sicuramente più impegnativo da seguire. Il piccolo Logan Tracy, trovato morto a causa di un trauma violento all'addome. La ragazza si è subito dichiarata colpevole e ha raccontato alle autorità di essere stata esasperata dal fatto che ogni volta il fidanzato usciva lasciandola sola in casa con i bambini.Amber aveva voglia di vendicarsi dell'uomo e lo ha fatto colpendo il piccolo innocente. La 24enne è stata arrestata, nei suoi confronti è stato emesso un ordine di restrizione nei confronti di tutti i minori di 14 anni, a cui non si potrà più avvicnare, ed è in attesa del processo a seguito del quale potrebbe rischiare una condanna pari a 15 anni di carcere.