Ucciso dalla suaperché volevaUn soldato della marina americana, il sergente Nicholas Vollweiler, 35 anni, è statoa morte dalla compagna Giapponese nella sua casa vicino alla base aerea di Yokota dopo che la donna, Aria Saito, aveva capito che lui stava per interrompere la relazione. La compagna non accettava l'idea di separarsi da lui, così ha voluto vendicarsi a modo suo.Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la donna è stata trovata sul luogo del delitto e l'ha arrestata. Aria ha ammesso ai poliziotti che da qualche tempo si stava frequentando con il sergente, ma nelle ultime settimane la situazione tra i due si era complicata. Lei non voleva che il loro rapporto finisse, ma pare che invece Nicholas non avesse intenzione di proseguire: una divergenza di opinioni che la 27enne ha deciso di appianare con la violenza, dando all'uomo diverse coltellate al collo.Pare che la donna abbia minacciato di uccidersi prima di attaccarlo, stando a quanto riportato dalla polizia però, Aria era in perfette condizioni di salute fisica quando è stata arrestata.