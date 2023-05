Uccide la fidanzatina sul marciapiede davanti ai passanti e nessuno interviene. «L'ha accoltellata, poi le ha scagliato addosso un masso»

di Redazione web

Ha ucciso la fidanzatina 16enne sul marciapiede davanti ai passanti e nessuno è intervienuto. «Quel ragazzo l'ha accoltellata e poi l'ha finita a sassate», hanno raccontato i testimoni, ma nessuno di loro ha fermato la furia omicida di quel giovane. Un delitto talmente cruento per la dinamica delle azioni che si sono svolte sotto le telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso i fatti che le immagini registrate risultano orribili, raccapriccianti. A dare notizia dell'orribile femminicidio sono le forze di polizia indiane.

«Ragazzina di 16 anni accoltellata e poi finita a sassate»

L'orribile omicidio della giovane indiana è avvenuto domenica scorsa nell'area di Shahbad Dairy, zona a nord-ovest di Delhi, in India.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti sembra che il giovane abbia sferrato 20 fendenti contro la 16enne. Poi, il ragazzo ha raccolto una pietra sotto gli occhi dei passanti e l'ha scagliata più volte contro la testa e il corpo della 16enne, lasciando poi il corpo senza vita della giovane disteso a terra sul marciapiede.

La lite il giorno prima e poi la follia omicida

Secondo quanto riferito dalla polizia, i due giovani avevano una relazione e sabato scorso avrebbero avuto un litigio. Il giorno seguente, poi, la 16enne voleva andare alla festa di compleanno del figlio di una sua amica ma è stata sorpresa sul marciapiede dal fidanzatino e accoltellata più volte per poi essere colpita con una pietra.

Questo delitto sta scuotendo le coscienze dell'intera Delhi, soprattutto per l'indifferenza dimostrata dai passanti che hanno assistito a quegli orribili gesti senza alzare un dito per fermare la furia omicida dell'uomo e per difendere la giovane vittima di tale violenza.

