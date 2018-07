Uccide la fidanzata, la fa a pezzi e getta i resti nel water: arrestato 28enne

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, smembra ilnellae prova a liberarsene gettando i pezzi nel water. Sergey Kovalchuk, 28 anni, ha ucciso e poi fatto a pezzi con un coltello da cucina Vera Nurbaeva, 23 anni. Inizialmente l'uomo avrebbe provato a sbarazzarsi delle prove gettando le parti del corpo nel water, ma vedendo che era impossibile le ha racolte in 4 sacchi e gettati dentro un lago vicino Mosca.I resti della ragazza non sono mai stati trovati ma a raccontare quello che era successo è stato lo stesso Sergey che ha confessato tutto alla polizia. I due, come riporta il Daily Mail, avrebbero litigato dopo che lei ha accusato il compagno di averle preso il telefono, presumibilmente per controllarne i messaggi. Lui a quel punto è andato su tutte le furie e l'ha strangolata. Subito dopo ha messo il cadavere nella vasca riempiendola d'acqua ed è andato a letto, il giorno seguente ha deciso di farla a pezzi.Sergey aveva architettato un modo perfetto per sbarazzarsi del corpo: le interiora le ha gettate nel water, i vestiti in un secchio condominiale, il resto in un lago. Inizialmente si era creduto a un rapimento a sfondo mafioso, solo dopo la confessione dell'uomo si è scoperto quello che era successo alla 23enne.