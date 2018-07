Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

brutalmente eda un uomo per un motivo assurdo. Larissa Beilby,è stata ammazzata dal suo fidanzato, che aveva 18 anni pià di lei il quale si è giustificato dicendo che la teenager se l'era meritata poiché non avrebbe mai dovutoLarissa è stata ritrovata nei pressi di Stapylton, a sud di Brisbane, nelle Queensland, in Australia. Il compagno dopo averla picchiata a morte l'ha messa in un barile e ha iniziato a scrivere dei messaggi terribili su Facebook. «La sua fine è finalmente arrivata», «Se l’è meritato», queste le affermazioni di Zlatko Sikorsky, 34 anni, sui social che, nonostante avesse corteggiato la ragazza avrebbe poi trovato deplorevole il fatto che l'adolescente si fosse innamorata di lui.La ragazza aveva, nonostante la sua giovane età, un passato burrascoso. Conobbe Zlatko in un rifugio, dove era andata per fuggire dall'ex violento. Pensava di trovare in lui una sicurezza, invece ha trovato la morte. Il padre di Larissa aveva denunciato la scomparsa della 16enne lo scorso 15 giugno, da allora nessuno aveva avuto notizie di lei. Il cadavere, come riporta il Daily Mail , è stato trovato lo scorso 30 giugno e sono scattatai gli arresti, non solo per il fidanzato, ma anche per un altro uomo di 38 anni e una 40enne che potrebbero essere stati suoi complici.