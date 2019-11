L'ex marito non le concede il divorzio, lei lo uccide insieme al nuovo compagno: «Era diventato un desiderio sessuale»

Martedì 5 Novembre 2019, 15:19

insieme al suoper poter. Angela Taylor, 53 anni, e il suo ragazzo Paul Cannon, 54 anni, hanno ucciso William Taylor, 69 , nei pressi della sua fattoria a a Gosmore, nell'Herfordshire, per poter poi farePare che la donna nutrisse un odio profondo verso l'ex che si rifiutava di firmare le carte del divorzio. L'amore tra lei e il suo nuovo compagno era ostacolato dall'ostinazione del 69enne, così i due hanno iniziato a scriversi su cosa avrebbero fatto all'ex per potersi sbarazzare di lui. Le chat tra la coppia sono diventate una vera perversione sessuale, al punto da spingerli a fantasticare di fare sesso nel sangue di Taylor.L'imprenditore e la sua ex avevano avuto una lunga relazione da cui sono nati 3 figli, ma nel tempo la donna ha iniziato a provare un odio viscerale verso di lui. La coppia ora, come riporta anche la BBC , è accusata di omicidio e in attesa di processo.