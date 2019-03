Uccide la ex e fugge con la figlia di 2 anni: la piccola trovata morta nel fosso, padre-killer in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era, ora è stata trovata. La piccola Noelani Robinson, una bimba didi Austin, nello Stato del Minnesota, era scomparsa qualche sera fa insieme al padre che da qualche tempo non viveva più con la famiglia.Subito sono scattate le indagini che hanno portato al. Noelani era avvolta in una bordo della carreggiata. Il cadavere è stato notato da alcuni operai che stavano facendo dei lavori che, insospettiti, hanno allertato le autorità. La mamma della bamina è stata trovata dagli agenti priva di vita nella loro casa, lasciata in un lago di sangue dal suo assassino.Secondo quanto riporta la stampa locale , il sospetto è che l'uomo possa prima aver ucciso la ex, poi ha rapito la piccola e l'ha uccisa per darsi alla fuga.è ancora ricercato dalla polizia, non sono però noti i motivi che possano averlo spinto a compiere un simile gesto.