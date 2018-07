Denuncia la violenza del compagno, lui la uccide impiccandola in casa

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha, di quasi 30 anni più giovane, con ben, poi ha chiuso la porta, si è disfatto del coltello e della chiave e, dopo essersi cambiato, è tornato come niente fosse a bere con gli amici in un pub. Ora unè attualmente sotto processo per il terribile delitto, avvenuto il 3 gennaio scorso nell'abitazione della donna, a Neath, piccolo centro delIn questi giorni sono iniziate le prime udienze del processo a carico di, un uomo di Port Talbot accusato di aver ucciso la. La donna, madre di due figli nati da una precedente relazione, è stata ritrovata in una pozza di sangue all'interno della sua casa, dopo essere stata raggiunta da ben 26 coltellate al petto, alla schiena e, per almeno la metà, al collo. Ne parla Wales Online Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Lewis e la compagna da tempo avevano problemi e non erano mancati minacce ed episodi di violenza, accentuati soprattutto dall'dell'uomo. Dopo diverse liti, ilscorsoLewis era giunto alle 10 del mattino in casa di Terrie-Ann, minacciandola e rubandole il cellulare, per poi andare a bere in un pub insieme ad alcuni amici.Nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, si era fatto accompagnare a casa della donna da un amico, tornando poi al pub intorno alle 17, con vestiti diversi da quelli indossati in precedenza. Proprio in quell'intervallo di tempo sarebbe avvenuto l'omicidio.Solo in serata, Lewis si era recato in casa dell'anziana madre e, da lì, aveva informato la polizia dell'omicidio. L'uomo ha sempre negato le accuse di omicidio volontario, sostenendo di aver agito per legittima difesa: «Lei era strafatta di cocaina, è stata lei ad aggredirmi per prima».