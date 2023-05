Uccide un 14enne a colpi di machete: il killer ha 17 anni

Un adolescente è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un ragazzo di 14 anni indifeso, ucciso con un coltello. Marques Walker, 17 anni, nel novembre del 2021 ha ucciso Jermaine Cools, mentre si trovava fuori ad un negozio a sud di Londra.

L'impatto della morte violenta di Jermaine "indifeso" è stato "incommensurabile", ha aggiunto il giudice durante la sentenza di Walker, che all'epoca del delitto aveva appena 16 anni e portava con sè un macete nascosto sotto ai vestiti. Walker ha pugnalato Jermaine "senza pietà" sette volte e "intendeva uccidere" la sua vittima, ha detto il giudice, poi l'assassino è fuggito dalla zona e si è nascosto per sei settimane. La polizia lo ha trovato per caso durante un'altra ricerca.

Marques Walker, 17, can now be identified as the killer of Jermaine Cools, who at the age of 14 was the youngest victim of a fatal knife crime in 2021.



Jermaine was stabbed as he lay on the ground outside a chicken shop in Croydon, south London.https://t.co/cNtiGFNvoW pic.twitter.com/QzMsuSmUIc