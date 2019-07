Ubriaco minaccia con un coltello la figlia di due anni davanti all'ex moglie: arrestato

Studentessa scomparsa viene trovata morta: scoppia il giallo, arrestato un 22enne​

Mercoledì 24 Luglio 2019, 20:18

Hal'ex, ma anche e soprattutto ladi appena due anni e mezzo, con unda cucina di grandi dimensioni. Per questo motivo, un, che si trovava in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool, è statodalle forze dell'ordine ed ora è stato denunciato.È accaduto a, piccolo centro in provincia di Toledo, in. L'uomo arrestato, la cui identità non è stata rivelata, si era separato da qualche mese dalla moglie ed aveva invitato la donna in casa per vedere la figlia di due anni che avevano avuto. All'improvviso, però, l'uomo si era mostrato violento e aveva minacciato la moglie e la piccola con un. La donna, come riporta 20minutos.es , era riuscita a fuggire e ad avvertire la polizia locale e la Guardia Civil, senza però portare con sé la bimba.Una volta giunte le forze dell'ordine, l'uomo si è barricato in casa, minacciando di uccidere la figlia con il coltello. A quel punto, è nata una lunga e delicata trattativa tra gli agenti e l'uomo, durata diverse ore. Alla fine, alcuni agenti hanno fatto irruzione e tentato di bloccare l'uomo, mettendo anche al sicuro la piccola tra le braccia della mamma. Dopo una colluttazione, il 33enne è stato arrestato. Ora è stato denunciato per minacce, violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale.