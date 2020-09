Ubriaco al volante, fermato e sanzionato. Lo viene a prendere la moglie, ma è ubriaca anche lei

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 21:56

Stavavalida e, soprattutto, decisamente. Fermato per dei controlli, è risultato con un tasso alcolemico pari a quasi tre volte il limite consentito dalla legge e si è visto. Rimasto a piedi, si è fatto venire a prendere dalla, ma quanto accaduto pochi minuti dopo ha letteralmente sorpreso gli agenti.La, arrivata per prendere il marito, dallee dalsembrava anche lei sotto l'effetto dell'alcol. Le condizioni della donna hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporla all', che ha comprovato un tasso alcolemico di 0,62 milligrammi per litro (oltre il doppio del limite consentito). Come riporta La Voz de Galicia , è accaduto a, in. La coppia 'etilica' è residente a Mugardos, un piccolo centro poco distante dal luogo in cui sono stati effettuati i controlli.L'uomo aveva invece fatto registrare, in due diverse prove, un tasso alcolemico pari rispettivamente a 0,68 e 0,75 mg/l.dagli agenti della Guardia Civil, che li avevano sottoposti ai controlli, per delitti contro la sicurezza stradale.