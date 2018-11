Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una passeggera ubriaca ha dato spettacolo su un volo dellapartito dae diretto a, dopo che l’equipaggio si era rifiutato di servirle dell’altro vino, date le sue condizioni di oggettiva difficoltà legata all’alcol. La donna, che si è classificata come «avvocato penalista internazionale», ha insultato l’equipaggio con delle frasi a sfondo razzista: il video ha fatto il giro del web, provocando un’ondata di reazioni anche in Inghilterra.La donna è stata arrestata appena arrivata in Inghilterra. La scena è stata filmata da un passeggero e postato sui social: la donna, con i capelli biondi -- litiga con uno steward e dice di essere «un avvocato che lavora per il fottuto Rohingya e per le fottute persone di tutte le nazioni», compresi i «fottuti palestinesi», «senza essere pagata». «Non puoi darmi un c...o di bicchiere di vino?», dice arrabbiata all’equipaggio.Sempre nel video la donna afferma di essere «la leader di un movimento di boicottaggio» e minaccia di boicottare Air India, per poi continuare nel suo personale show, in cui urla «non toccarmi» e dice poi, rivolgendosi a qualcuno, «ricco e fottuto bastardo indiano». E ancora insulti allo steward, e la richiesta ulteriore di una bottiglia di vino. Davanti ad altri passeggeri, continua il suo sfogo contro lo staff della compagnia dicendo che «l’esercito irlandese li avrebbe già fucilati». E infine, nel pieno del delirio, chiede: «Dove siamo diretti?». Da Air India,