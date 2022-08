Ubriaca col golf cart va in autostrada: arrestata 58enne. Guidava con la bottiglia di whisky

Col golf cart in tangenziale, andiamo a comandare. Ok, il successo musicale di qualche estate fa non faceva proprio così, ma rende molto l'idea. Una donna di 58 anni della Florida è salita su un caddy, omologato per solcare i prati dei campi da golf, e "armata" di bottiglia di whisky Jack Daniel's ha raggiunto la Interstatale 95, una delle strade più trafficate dello stato americano, piazzandosi nella corsia centrale. La sua corsa è terminata con l'intervento della polizia, che dopo uno slalom nel traffico, ha raggiunto la signora (che nel frattempo stava fuggendo a piedi) e l'ha arrestata.

Cosa è successo

Un camionista che stata percorrendo l'Interstatale 95 e ha assistito alla scena, ha testimoniato con la polizia, raccontando di averla vista «svenire mentre era alla guida». L'autista ha anche usato il suo rimorchio per spingerla verso la carreggiata esterna e farla fermare. Una volta sceso dal mezzo, l'uomo è corso a staccare le chiavi del golf cart, mentre la donna ha provato a fuggire a piedi. Fermata dai poliziotti, la donna ha litigato con loro sostenendo di aver bisogno della sua borsa, lasciata sul caddy. All'interno i militari hanno trovato na bottiglia aperta di Tennessee Fire Whisky di Jack Daniel's, si legge sul Guardian. Ora è accusata di reato minore di intossicazione disordinata in un luogo pubblico e resistenza a un agente senza violenza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 11:40

