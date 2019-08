Si ubriaca a un battesimo e si ritrova a Ibiza: «Non ricordo nulla e ora rischio di perdere il lavoro»

Strage al concerto rap allo stadio: morti 5 ragazzi travolti dalla folla, almeno 20 feriti

Sabato 24 Agosto 2019, 17:28

Era andata ad unma, nel rinfresco successivo alla cerimonia, aveva alzato un po' troppo il gomito. Poche ore dopo, unadisi è ritrovata in quel di, ma senza la possibilità di fare ritorno immediato a casa e rischiando anche di perdere il lavoro.La surreale storia di, una donna di Manchester, è raccontata dal Manchester Evening News . La donna, subito dopo essere tornata a casa dai festeggiamenti del battesimo, aveva ricevuto il messaggio di un amico che si trovava ae che stava per festeggiare il compleanno, invitandola a raggiungerlo. Alla fine, la donna, piuttosto, ha prenotato un volo per l'isola delle Baleari, ha raggiunto l'aeroporto in taxi con un'amica e si è imbarcata.Una volta giunta a, la donna, che durante il volo non aveva fatto altro che dormire, si è resa conto di dover essere alil giorno successivo. «Ho provato a cercare subito un volo di ritorno, ma è stato impossibile» - racconta Rachael - «Ho avvisato il mio capo e provato a spiegargli che l'unico volo disponibile era tre giorni dopo, ma a lui non andava bene. Ho speso circa 800 euro in biglietti aerei e ancora non sono in grado di tornare a casa».«Non ricordo nulla, ma è stata sicuramente la cosa più stupida mai fatta in tutta la mia vita», ha aggiunto la donna. Che ora spera in un po' di clemenza da parte del suo principale, e per ottenerla sembra aver scelto anche le parole giuste: «Il mio capo non è contento, ma credo che ora la sua ira si sia placata. Lui è un grande leader di una grande compagnia, perfetta per lavorare. Ora sarà deluso, ma con un po' di fortuna, finirà per vedere il lato più divertente di questa vicenda».