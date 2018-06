Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha ottenuto unaper operare a. Il suo mercato europeo più grande. Come atteso, essa avrà una, molto meno dei 5 anni dati generalmente in passato. La licenza è soggetta alla cooperazione con i regolatori. Lo scorso settembre il gruppo americano che offre un servizio alternativo ai taxi tradizionald era stato giudicato «non idoneo ad avere una licenza» a Londra, che non gli fu rinnovata dal Transport for London (Tfl).Uber ha fatto ricorso contro il divieto ad operare nella capitale britannica, il suo più grande mercato europeo con oltre 3,6 milioni di utenti (il 5% circa dei 75 milioni globali) e circa 45.000 autisti. Il giudice Emma Arbuthnot ha soddisfatto il gruppo che punta a una quotazione nel 2019 e che ieri, all'inizio dell'udienza, aveva chiesto scusa per la condotta passata e aveva richiesto una licenza di 15 mesi. Durante quel periodo, è la tesi del magistrato, i regolatori avranno il tempo per determinare se l'azienda sta tenendo fede alle promesse fatte per aggiustare il tiro. A24-Spa