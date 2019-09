Uber, a Londra un permesso che sa di bocciatura: licenza prorogata per appena due mesi

Martedì 24 Settembre 2019, 15:19

Il futuro diresta sempre più un rebus. La multinazionale che gestisce taxi privati in tutto il mondo, nella capitale britannica, ha appena ottenuto unada parte della commissione trasporti londinese, ma è una vittoria di Pirro, dal momento che la durata della proroga fa pensare ad una sonora bocciatura. Come riporta l'Independent , infatti, la Transport for London (TfL) ha prorogato dila licenza riservata a, anche se la commissione avrebbe potuto estendere il permesso fino a cinque anni. Il motivo è molto semplice: secondo la TfL, Uber non garantisce pienamente la sicurezza dei passeggeri. La stessa ragione per cui l'azienda si era vista sospendere il permesso a operare in tutta Londra nel 2017.Due anni faera finita sotto accusa perché, stando alla commissione dei trasporti londinese, non garantiva la sicurezza dei passeggeri, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità degli autisti dal punto di vista penale. Dopo aver ottemperato a quanto richiesto dalla TfL,aveva ottenuto una proroga della licenza di 15 mesi, scaduta proprio qualche giorno fa., per, è una delle città più importanti al mondo su cui operare: il mercato stimato, d'altronde, è notevole e per questo l'azienda sta cercando di ottenere, tra due mesi, una nuova proroga. Anche la TfL ha parzialmente aperto a questa ipotesi, anche se l'azienda dovrà garantire maggiori standard di sicurezza ai suoi passeggeri.